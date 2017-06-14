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Правительство Украины готово оказать помощь Львову, где проблема утилизации мусора привела к объявлению зоны чрезвычайной экологической ситуации, однако власти города должны приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя перспективу вмешательства центральной власти в решение "мусорной" ситуации во Львове, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он напомнил, что городской председатель Львова Андрей Садовый, находится на своем посту более 10 лет и имеет все необходимые финансовые и административные инструменты для преодоления сложностей.

Гройсман обратил внимание, что за это время Садовый мог построить уже не один комплекс - ведь город имеет достаточный бюджет развития.

«Деньги есть, проектную документацию (для строительства свалки и перерабатывающего комплекса) согласовали, что еще должны сделать, чтобы стало легче?», - спросил Гройсман.

Он призвал прекратить все спекуляции на тему мусора. «Не надо искать крайних. Возьмите и сделайте», - сказал глава правительства.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

21 апреля Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.
ForUm

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