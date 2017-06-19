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В законопроекте о реинтеграции Донбасса речь идет о другом варианте прекращения российской агрессии вместо АТО. Об этом сказал на брифинге председатель фракции БПП Артур Герасимов.

По его словам, на заключительной стадии находятся сейчас консультации по законопроекту о реинтеграции. Герасимов надеется, что в ближайшее время он будет внесен в парламент. Он отметил важную роль проведения АТО, но при этом добавил: «Но сейчас, когда мы выиграли время, когда восстановили армию и оборонную промышленность, и когда мы ведем гибридную войну ... мы должны перейти на совершенно новый более глобальный уровень ответа и прекращения российской агрессии».

По его словам, речь идет о «новом уровне противодействия агрессору».

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о введении военного положения, Герасимов отметил, что этот вопрос урегулирован нынешним законодательством и в данном законопроекте этот вопрос не регулируется. Он добавил, что речь идет об отдельном правовом статусе отдельных территорий, сообщает УНИАН.

Герасимов также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины могут использоваться во время военных действий или АТО, и в данном законопроекте регулируется вопрос об использовании их в новых условиях.

Он подчеркнул, что «в любом случае в законопроекте, который будет внесен,» Минские соглашения «остаются ключевым и базовым пунктом, который будет обеспечиваться, в том числе и данным законом».

«Минские соглашения будут четко имплементированы, и в этом законопроекте четко сказано, что Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность, и она полностью продолжает контролировать те вещи, над которыми она сегодня работает», - подчеркнул Герасимов.

На вопрос журналистов, под чьим авторством будет внесен законопроект в ВР, он ответил: «Посмотрим».

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. 

Позже Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.
ForUm

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