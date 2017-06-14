Президент Петр Порошенко подчеркивает важность обеспечения украинских военных всеми возможностями противодействия российской агрессии. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», - констатировал Порошенко.

Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты.

Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

При этом Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.