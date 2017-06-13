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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина, сообщает пресс-служба СНБО.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины... В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», - сказал Турчинов.

По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных сил - это объявление войны и антитеррористической операции. «Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований», - пояснил секретарь СНБО, добавив, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.

В связи с этим, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас. «Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить Президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что такой подход «только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории».

«Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» будет представлен Президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду», - подытожил Турчинов. 
ForUm

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