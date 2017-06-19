Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики «Рошен» до 13 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

«Стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы причиненного ущерба, о чем каждый раз заявляют адвокаты. Тем не менее, судья Ленская добросовестно проигнорировала Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд при рассмотрении нашей апелляционной жалобы», - прокомментировал очередное продление ареста генеральный директор Липецкой фабрики «Рошен» Олег Казаков.

Напомним, суд в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в частности, на склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС. Также торговому дому (не фабрике) ООО «Рошен» (г. Липецк) было предъявлено необоснованных налоговых претензий на сумму 150 млн руб., что нарушает соглашение об избежании двойного налогообложения.