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На «Марше равенства» полиция изъяла газовые баллончики, яйца и зеленку 339

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой на встрече с жителями Кривого Рога, сообщает портал Dnepr 24.

Как отмечает издание, инцидент произошел после того, как Саакашвили возложил цветы к памятнику погибшим бойцам АТО и обратился к горожанам с речью.

Сначала из толпы в политика прилетело яйцо, затем второй неизвестный выплеснул ему на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, однако был задержан полицией.
ForUm

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