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С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами ЕС пересекли более полумиллиона граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Во время путешествия более 100 тысяч украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи наших соотечественников воспользовались преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», - говорится в сообщении.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 граждан Украины) и Венгрией (2840 граждан Украины).

В течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны.

С начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. 
ForUm

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