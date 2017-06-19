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Министерство внутренних дел Франции сообщает о завершении подсчета голосов во втором туре парламентских выборов.

По итогам голосования движение президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» получит 308 мест из 577 в нижней палате Национального собрания, передает 112 Украина.

Союзная президенту партия «Демократическое движение» получит 42 мандата. Партия «Республиканцы» получила 113 депутатских мандата, «Социалистическая партия» - 29, «Союз демократов и независимых» - 18, «Национальный фронт Марин Ле Пен» - 8, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона – 17.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его партии во втором туре парламентских выборов, которые прошли во Франции 18 июня. 
ForUm

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