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Традиционная тронная речь королевы Великобритании, которая ежегодно открывает новую сессию британского парламента, в 2018 году не состоится. Об этом заявили в британском правительстве, сообщает Радио Свобода.

В связи с предстоящим процессом Брекзита – выхода страны из состава ЕС – следующая парламентская сессия продлится два года, а не один, как обычно. Этот шаг даст парламентариям достаточно времени для работы над необходимыми законами.

Речь Елизаветы II в этом году состоится, однако, по решению самой королевы, она перенесена на 2 дня – с понедельника 19 июня на среду. Это сделано для того, чтобы у консерваторов было больше времени на переговоры с партнерами. Консерваторы потеряли абсолютное большинство по итогам досрочных парламентских выборов и теперь намерены сформировать коалицию при поддержке Юнионистской партии.

Традиция, когда монарх открывает новую сессию работы парламента, появилась в 16-м веке. Это программная речь, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время. За всю историю тронная речь в Великобритании отменялась дважды – в 1949 и 2011 годах. 
ForUm

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