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С полуночи 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней с целью туризма, бизнеса, посещения родственников. В то же время безвизовый режим не дает права на трудоустройство и обучение в странах ЕС. Для этого надо получать специальную визу типа D.

Для путешествий нужно иметь при себе биометрический паспорт, обратный билет, страховку и деньги. Если у вас есть приглашение, достаточно иметь е-мейл с контактными данными принимающей стороны.  

Для желающих посетить Европу на автомобиле, необходимо иметь:

- национальное удостоверение водителя;

- опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу;

- государственный номерной знак на ТС.

В пунктах пропуска на границе Польшей будут мониторить ситуацию украинские дипломаты.  

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.
ForUm

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