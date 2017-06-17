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Киевляне, которым отключили горячую воду, стали заложниками отношений между «Киевэнерго» и «Нафтогаз Украины». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone, комментируя ситуацию с отключением горячей воды в столице.

«31 мая я обратился к правительству о введении моратория на отключение объектов теплоснабжения. 8 июня профильный комитет Верховной Рады поддержал наше предложение, - отметил Кличко. - Мы ожидаем, что на следующей неделе вопрос сдвинется с места и уверен, что большая часть задолженности - а это оплата по субсидиями - по решению Кабинета Министров будет погашена», - подчеркнул мэр.

Напомним, 30 мая из-за долгов «Киевэнерго» за транспортировку газа в столице выключили ТЭЦ-6, которая обеспечивала горячей водой почти пятую часть киевлян - более две тысячи домов на Оболони, Троещине, Радужном, Воскресенском массивах и части Подола.

«Киевэнерго», которое находится в частном управлении компании Рината Ахметова ДТЭК, «Нафтогаз» и городские власти пока не могут назвать никаких конкретных дат, когда решится эта проблема. 

В «Киевэнерго» заявили, что горячая вода в пяти районах Киева может отсутствовать до начала отопительного сезона. 

 
ForUm

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