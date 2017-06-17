Национальный Совет реформ при Президенте Украины одобрил проект пенсионной реформы, разработанный правительством. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В частности, проект предусматривает проведение осовременивания пенсий уже с 1 октября, сохранение пенсионного возраста и установление справедливых выплат в зависимости от трудового стажа, отмену налогообложения пенсий и постепенную ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе.

По решению Нацсовета проект реформы будет доработан и передан в парламент на дальнейшее обсуждение и принятие.

Комментируя решение Нацсовета реформ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «У нас был обстоятельный разговор, мы получили дельные предложения, пенсионная реформа Советом реформ поддержана. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры».

Гройсман подчеркнул, что проект реформы будет передан в Раду на следующей неделе. «В понедельник-вторник внесем в парламент реформу», - подытожил он.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.