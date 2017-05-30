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Сегодня, 30 мая, около 13:00 «Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

По данным компании, всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3138 объектов, из них - 2142 жилых дома, 39 медицинских учреждений, 164 детских сада и 670 ведомств.

«Основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение). По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – некомпенсированные льготы и субсидии за теплоснабжение, а 0,8 млрд грн - некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы. В то же время долг ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых, – непрофинансированные государством льготы и субсидии», – говорится в сообщении.

В ПАО отметили, что прекращение газоснабжения одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - это не только отсутствие горячей воды у клиентов, но и серьезные риски негативных технологических последствий в работе теплоэлектроцентрали в будущем отопительном сезоне. Даже 1-2 дня без газоснабжения могут вызвать сбой теплогенерации на ТЭЦ-6.

«Киевэнерго» отмечает необходимость немедленно урегулировать ситуацию с возмещением долгов госбюджета по финансированию льгот и субсидий и призывает все государственные органы оплатить долги за услуги теплоснабжения. Также отмечаем крайнюю необходимость всей отрасли теплоснабжения Украины в действенных неотложных реформах», – подчеркнули в компании. 
ForUm

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