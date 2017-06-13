Горячая вода в пяти районах Киева может отсутствовать до начала отопительного сезона. Об этом заявил председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков, сообщает ВВС Украина.

Речь идет о водоснабжении в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах столицы. Причина - остановка ТЭЦ-6.

«Действия «Нафтогаза» не являются прогнозируемыми, они ситуативные. Взяли и отключили (ТЭЦ-6 от газоснабжения. - Ред.)... Большая вероятность, что к началу следующего отопительного сезона», - сказал Плачков.

Как известно, отопительный сезон в Киеве начинается 15 октября.

Напомним, 30 мая из-за долгов «Киевэнерго» за транспортировку газа в столице выключили ТЭЦ-6, которая обеспечивала горячей водой почти пятую часть киевлян - более две тысячи домов на Оболони, Троещине, Радужном, Воскресенском массивах и части Подола.

«Киевэнерго», которое находится в частном управлении компании Рината Ахметова ДТЭК, «Нафтогаз» и городские власти пока не могут назвать никаких конкретных дат, когда решится эта проблема.