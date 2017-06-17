Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало в пятницу финансовую декларацию главы государства Дональда Трампа за 2016 год. Документ в 98 страниц размещен на сайте учреждения, сообщает 112 Украина.

Указывается, что доход американского лидера за прошлый год составил порядка 57 млн долл.

37,2 долл. млн ему принес частный клуб Мар-а-Лаго во Флориде, еще 19,7 млн долл. поступило от Trump International Hotel, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия.

Президент по-прежнему должен до 100 млн долл. Deutsche Bank и аналогичную сумму инвестиционному фонду недвижимости Ladder Capital Finance (Нью-Йорк).