Задержанному в Павлограде Днепропетровской области Ярославу Тарасенко, которого подозревают в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

В ведомстве отметили, что следователями прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня на территории города был проведен ряд следственных действий в рамках расследования данного дела.

«В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 июня в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.

Сегодня полиция проводит в Павлограде обыски и задержания по данному делу.