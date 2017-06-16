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Задержанному в Павлограде Днепропетровской области Ярославу Тарасенко, которого подозревают в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

В ведомстве отметили, что следователями прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня на территории города был проведен ряд следственных действий в рамках расследования данного дела.

«В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 июня в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.

Сегодня полиция проводит в Павлограде обыски и задержания по данному делу. 
ForUm

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