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Сегодня утром вблизи пгт Новотошковка Новоайдарского района выстрелом врага из снайперской винтовки смертельно ранен украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, по данным ОВГА, за прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 11 раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения.

В частности, в направлении города Попасная, сел Екатериновка и Новоалександровка шесть раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По укреплениям сил АТО вблизи города Счастье и села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 82-мм минометы и автоматические гранатометы.

В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское противник трижды использовал противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 15 июня, боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта, вследствие вражеского обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью и погиб.
ForUm

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