ПАО «Укрзализныця» собирается до конца 2017 года запустить поезд Ривне-Хелм. Об этом 12 июня во время церемонии отправки первого рельсового автобуса из Ковеля в Хелм заявил член правления «Укрзализныци», передает ЦТС.

По его словам, новый поезд в Польшу могут запустить 11 декабря или раньше, если будет спрос на этот маршрут.

«Мы с польскими друзьями проработали две пары поездов. Первая пара поездов сегодня отправляется (Ковель – Хелм. – Ред.). Если появится большой пассажиропоток, у нас уже готово с 11 декабря, а если пассажиропоток будет большим, то мы и раньше рассмотрим этот вопрос, чтобы запустить поезд из Ривного», - проинформировал Михальчук.

Напомним, в понедельник, 12 июня, в международном железнодорожном пункте пропуска «Ягодин» состоялось оформление пассажиров первого рейса рельсового автобуса «Ковель-Ягодин-Хелм».