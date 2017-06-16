Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, выразил надежду, что администрация США примет решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года, которое может быть как положительным, так и отрицательным.

Об этом он рассказал журналистам в четверг, после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном, сообщает Укринформ.

«Мы проговаривали, собственно, увеличение финансирования (на помощь Украине. – Ред.) в бюджете (США. – Ред.) на 2018 год и, конечно, мы обсуждали вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения», - отметил председатель Верховной Рады.

При этом он подчеркнул, что со всеми, с кем встречался в течение первых трех дней визита в США, почувствовал поддержку. По его словам, вопрос оружия для Украины уже не является закрытой темой в администрации, по нем снова ведутся дискуссии. «И я надеюсь на положительное решение относительно предоставления Украине летального вооружения, в первую очередь, противотанковых комплексов «Джевелин», и очень рассчитываю, что в том числе, мой приезд будет способствовать тому, чтобы этот вопрос был решен», - отметил Парубий.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно сроков, когда, на его взгляд, эти дискуссии могут прийти к логическому выводу, украинский спикер отметил, что не хотел бы называть конкретных дат.

«Но я думаю, что решение должно быть принято до конца этого года... Решения, какое бы оно ни было – положительное или отрицательное – но я думаю, это дискуссия нескольких месяцев, и осенью мы сможем выйти на окончательное решение по этому поводу», - отметил спикер украинского парламента.