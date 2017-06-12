В понедельник, 12 июня, в международном железнодорожном пункте пропуска «Ягодин» состоялось оформление пассажиров первого рейса рельсового автобуса «Ковель-Ягодин-Хелм». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Для оформления пассажиров пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.

«Пассажиров рельсового автобуса на конечной станции в Хелме ждет удобная пересадка в такие города как Варшава, Люблин, Замосць, Жешув. То есть путешественники смогут добраться без каких-либо проблем во все уголки Польши», - говорится в сообщении.

Первое оформления международного рельсового автобуса на Волыни осуществлено при наличии 92 пассажиров. В целом автобус может вместить 187 пассажиров.

Напомним, с 15 июня «Укрзализныця» запустит прямой поезд сообщением Львов-Варна.