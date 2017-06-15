Совет национальной безопасности и обороны Украины представит Президенту для внесения в парламент законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что сегодня в Аппарате Совета состоялось заседание анонсированного секретарем СНБО Александром Турчиновым круглого стола, во время которого был обсужден законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей».

В обсуждении приняли участие эксперты, специализирующиеся на внешнеполитических, оборонных и вопросах безопасности, а также представители органов государственной власти.

По словам заместителя Секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии «концепция закона в целом была поддержана».

«Вместе с тем поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет представлен Президенту Украины для внесения в парламент», - подчеркнул он.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

В свою очередь Президент Петр Порошенко заявил, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.