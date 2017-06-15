На теле подозреваемого в организации нападения на бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олега Нетребко, которого нашли повешенным в изоляторе временного содержания, не обнаружили признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«По факту смерти 47-летнего мужчины, который находился под арестом в изоляторе временного содержания ГУ НП в г. Киеве следственным отделом Шевченковского Управление полиции г. Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что тело заключенного без признаков жизни было обнаружено около четырех часов утра 15 июня работниками спецучреждения. «По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что первоочередными следственными действиями, проводимыми с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключена причастность к этому посторонних лиц.

Сейчас в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти заключенного.

В прокуратуре также сообщили, что с целью полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратурой города Киева в ЕРДР внесены сведения по ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Кроме того, прокуратурой города Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований Закона Украины «О предварительном заключении» работниками ИВС ГУНП в г. Киеве.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры города Киева.

Ранее народный депутат Виталий Куприй сообщил, что Нетребко повесили в камере СИЗО.

Напомним, 13 мая суд арестовал Нетребко на 2 месяца.