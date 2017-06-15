Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак инициирует введение уголовной ответственности за российскую пропаганду в СМИ, сообщает пресс-центр СБУ.

«В течение трех лет российской военной агрессии Служба безопасности Украины систематически наносит сокрушительные удары разведывательно-диверсионной и информационно-подрывной сети спецслужб РФ на территории Украины. Однако вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, еще не обезврежена полностью», – отметил он.

По словам Грицака, в своей «грязной работе она пытается ловко манипулировать несовершенством украинского законодательства и самой демократической ценностью нашего народа - свободой слова».

«Мы понимаем, что каждый день должны сделать еще больше для нашей победы. В то же время четко осознаем, что сотрудники СБУ должны действовать исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Я лично, как руководитель Службы, от этого принципа никогда не отступлюсь. Настоящий патриотизм, это не только разговоры о любви к Украине», – подчеркнул глава НБУ.

Грицак уверен, что адекватный отпор врагу требует решительных совместных действий, сочетания силы права и силы общественного мнения, как оружия против российской агрессии в информационном пространстве. «Для этого нам нужно, во-первых, срочно разработать и принять изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности. СБ Украины готова присоединиться к этой работе. Наша цель - предоставить в Уголовном кодексе Украины адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны. В условиях агрессии не только военные уставы пишутся кровью, но и законы для предателей и пособников агрессора. Это - сила права», – отметил он.

«Во-вторых, заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу. Российская пропаганда является оружием, с помощью которой противник пытается разрушить нашу веру в свободу слова и демократию. Ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины. Они должны стать персонами нон-грата на отечественных информационных ресурсах - для сторонников «путинского русского мира» должна остаться только «киселевско-соловьевская» площадка. Это – сила общественного мнения. Призываем всех патриотов стать с нами плечом к плечу и разделить ответственность за будущее Украинского государства», – подытожил глава СБУ.