В ближайшее время Президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко на VII Национальном экспертном форуме «Точки роста» в Киеве, организованном Институтом Горшенина.

Она отметила, что в повестку дня парламента необходимо ставить не законы об оккупированных территориях, а законопроект о реинтеграции Донбасса, «который уже наработан и в ближайшее время президент Украины внесет на рассмотрение парламента», сообщает УНИАН.

«И это будет очень правильно. И здесь уже голосование покажет на самом деле настоящую позицию очень многих людей», - добавила Геращенко.

Напомним, ранее Президент заявил, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.