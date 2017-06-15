Число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 17. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди, сообщает ТАСС.

«К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать», - сказал он.

По словам Канди, пока рано говорить о том, является ли ремонт здания, проведенный в 2016 году, причиной, по которой огонь так быстро распространился по его помещениям, не позволив людям спастись.

Он назвал «главным приоритетом» выявление пропавших без вести, точное число которых до сих пор неизвестно.

Начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон в свою очередь информировала на брифинге, что в поисковой операции будут задействованы специально обученные собаки. «Очевидно, что это будет очень медленный и трудоемкий процесс», - добавила она.

Напомним, пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду, 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.