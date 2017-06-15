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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Михаил Лермонтов в строках, процитированных Президентом Украины Петром Порошенко, говорит и о тех регионах, которые сейчас называются Украиной. Об этом он сказал в ходе прямой линии, сообщает РИА Новости.

Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал стихотворение о «немытой России» не полностью.

Он напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 годах, когда ехал на Кавказ в армию.

«В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать», — подчеркнул президент РФ.

«Кстати говоря, помните там «И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь, ну, и удачи, особенно с новобранцами», — сказал Путин.

Напомним, 11 июня Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с введением безвизового режима с ЕС и процитировал строки стихотворения Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». 
ForUm

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