В оккупированном Крыму на март 2017 года Россией было незаконно конфисковано 4575 государственных и частных объектов недвижимости.

Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН, посвященном ситуации с правами человека в Украине.

«Длительная конфискация государственной и частной собственности, которая началась после референдума в Крыму в марте 2014 года и называется «национализацией» в соответствии с законодательством Российской Федерации. По состоянию на 12 мая 2017 г. было «национализировано» 4575 государственных и частных объектов недвижимости», - говорится в докладе ООН.

По ее данным, российская власть сделала шаги для компенсации владельцам «национализированной» начиная с марта 2014 года собственности приняв специальный закон 217 в декабре 2016 года, «однако компенсация ограничена и не обеспечивает эффективных средств правовой защиты пострадавшим», сообщает Укринформ.

Как отметили в ООН, «эта схема может быть применена только к частной собственности и исключает лиц, обвиняемых в «экстремизме».

«Последнее ограничение вызывает особое беспокойство в связи с произвольным применением законодательства по борьбе с экстремизмом со стороны органов власти Российской Федерации в Крыму. Размер компенсации будет определяться с учетом рыночной стоимости объекта на 21 февраля 2014 г с даты, предшествующей применению законодательства Российской Федерации Крыма и «национализации». Более того, выплата компенсации может быть отложено на 10 лет», - отмечается в докладе ООН.

УВКПЧ напоминает, что в соответствии с международным гуманитарным правом, частная собственность, а также собственность муниципалитетов и учреждений, работающих в сфере религии, благотворительности, образования, искусства и науки, не может быть конфискована, и что управление недвижимым государственным имуществом должно осуществляться только в соответствии с правилами узуфрукта (Гаагские правила, статья 55).

Напомним, 15 ноября 2016 года страны-члены ООН приняли резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

19 декабря 2016 года резолюцию утвердила Генеральная Ассамблея ООН.