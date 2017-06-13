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Замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал не политизировать вопрос появления на фестивале Astana Art Fest карты Российской Федерации с включенным в ее территорию Крымом, сообщает NUR.KZ.

«Не надо политизировать этот инцидент – инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями», – сказал он.

Напомним, в центре столицы Казахстана в рамках Astana Art Fest разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма.

Зато на карте России полуостров появился.
ForUm

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