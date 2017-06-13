Сегодня, 13 июня, при содействии менеджмента компании в помещении ПАО «Укрзализныця» Генеральная прокуратура Украины проводит следственные действия в отношении растраты материальных ценностей и денежных средств компании одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства ПАО, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Отмечается, что этот эпизод, по словам представителей Генеральной прокуратуры, касается 2015-2016 годов.

«В рамках этих следственных действий было объявлено подозрение по части второй ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Директор по безопасности ПАО «Укрзализныця» Николай Немцов сообщил, что, поскольку на время проведения следственных действий подозреваемый находится в командировке, подозрение вручено через его непосредственного руководителя - члена правления ПАО «Укрзализныця», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что представителям Генпрокуратуры был предоставлен допуск ко всем необходимым помещениям и документам, по распоряжению председателя правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна департаменты и службы ПАО всячески способствуют работе правоохранителей.

Председатель правления ОАО «Укрзализныця» отметил, что расследование этого случая, как и многих других, происходит по инициативе руководства компании и в тесном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины.