Российский оппозиционер Алексей Навальный осужден на 30 суток.

Как сообщает ВВС, его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Вечером в понедельник оппозиционный политик Алексей Навальный был доставлен в Симоновский суд Москвы для рассмотрения административного дело о нарушении им правил проведения митингов и неповиновении полиции.

В отношении Навального были составлены два протокола об административном правонарушении по статьям «неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции» и «нарушение правил проведения митингов». За последнее правонарушение ему грозил арест до 30 суток.

В пресс-службе суда уточнили, что в отношении Навального поступил один административный протокол.

Адвокаты Навального подавали ходатайство о прекращении дела. «Навальный не является субъектом правонарушения, поскольку он не организатор публичного мероприятия», - заявил его адвокат Вадим Кобзев.

Напомним, 12 июня, когда отмечался День России, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах на протестных акциях было задержано более 1000 человек.

Сам Навальный был схвачен полицейскими в подъезде своего дома, до того как он успел добраться до Тверской, куда призывал выйти своих сторонников вопреки ранее достигнутым с московской мэрией договоренностям о проведении акции на проспекте Сахарова.