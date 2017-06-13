В понедельник, 12 июня, около 21.00 на шахте «Новодонецкая» в Добропольском районе Донецкой области произошла вспышка газа-метана, четверо горняков получили ожоги. Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, пострадавшие четыре горняка - проходчики, проходившие выработку на третьем северном вентиляционном штреке пласта L3. Сейчас все находятся в ожоговом центре Краматорска. Трое имеют ожоги 50-60% тела, у одного - 15%. Врачи уверяют, что все будут жить, отметил глава профсоюза.

Волынец добавил, что во время аварии в шахте находились 122 человека. На аварийном участке было 29 человек.