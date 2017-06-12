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Свыше 1000 человек были задержаны на протестных акциях «Требуем ответов», которые 12 июня прошли по всей России, сообщает ВВС.

Наиболее массовыми были несогласованные акции в Москве и Петербурге, где организаторы отказались соглашаться на предложенные властями площадки.

В итоге протестующие пришли на Тверскую улицу и Марсово поле, где одновременно проходили празднества ко Дню России.

Согласно оценке властей, всего в протестах на Тверской площади приняли участие около пяти тысяч человек.

Около 15:00 полиция начала жестко задерживать протестующих, в первую очередь, тех, кто выкрикивал лозунги. В автозаках оказались, в том числе, несовершеннолетние. Некоторые из пришедших пытались сопротивляться задержаниям. Тем, кого уводили полицейские, аплодировали. Собравшиеся выкрикивали лозунги «Путин вор», «Россия будет свободной» и «Требуем ответа». По данным «ОВД-Инфо», всего полиция задержала более 700 человек.

В ходе акции протеста в автозак попали политик Илья Яшин, глава координатора «Открытая Россия» Мария Баронова, лидер движения Александр Соловьев, фотограф Георгий Малец, один из основателей арт-группы «Война» и издатель «Медиазоны» Петр Верзилова, публицист Алексей Цветков, журналист Денис Стяжкин, актер Александр Паль и другие.

В Росгвардии сообщили о том, что при разгоне акции пострадал один из сотрудников ведомства, которому протестующий прыснул в лицо из перцового баллончика. Ведомство добавило, что человек, который сделал это, задержан.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал выйти 12 июня на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах России.

Сам Навальный был задержан сегодня во дворе своего дома.
ForUm

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