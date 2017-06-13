Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок элитной марихуаны в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на «плантациях» в Мелитопольском районе Запорожской области. Марихуану в Россию отвозили курьеры железнодорожным транспортом, оплата за товар поступала организаторам на банковские карточки.

Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки в поезде «Харьков-Москва» и изъяли десять пакетов каннабиса весом семь килограммов, который сообщник-проводник спрятал в технических нишах вагона.

Во время обысков по месту жительства организатора наркобизнеса в Броварском районе Киевской области сотрудники СБУ обнаружили еще десять килограммов готовых к сбыту наркотиков. Одновременно в Запорожье правоохранители ликвидировали плантацию марихуаны и нарколабораторию.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» может составлять более двух с 2,5 миллиона гривен.

Двум задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.