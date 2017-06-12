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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан силовиками в подъезде своего дома в Москве. Об этом сообщила на странице Навального в Twitter его жена.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», - написала она.

Напомним, сегодня в Москве был запланирован антикоррупционный митинг. 

Вход на улицу Тверская, где должна была пройти акция, перекрыли.

Ранее в российских городах начались задержания на антикоррупционных акциях протеста.

В частности, митинги проходили на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке.
ForUm

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