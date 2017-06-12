Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан силовиками в подъезде своего дома в Москве. Об этом сообщила на странице Навального в Twitter его жена.
«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», - написала она.
Напомним, сегодня в Москве был запланирован антикоррупционный митинг.
Вход на улицу Тверская, где должна была пройти акция, перекрыли.
Ранее в российских городах начались задержания на антикоррупционных акциях протеста.
В частности, митинги проходили на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время