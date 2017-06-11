Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова до 6 августа. Об этом сообщает Луганская областная телерадиокомпания.

Адвокаты требуют изменить Ефремову меру пресечения, тогда как прокуроры настаивают, что он должен находиться под арестом, поскольку может повлиять на свидетелей или скрыться от следствия.

Следующее заседание запланировано на 26 июня.

Старобельский районный суд рассматривает дело Ефремова почти полгода, за это время допросили только десятую часть свидетелей обвинения.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».