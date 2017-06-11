Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух человек в селе Пустомиты Гощанского района Ривненской области, где разбился планер.
По предварительной версии, перед падением планера инструктору стало плохо, сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.
«По предварительной информации старшему инструктору стало плохо, в результате чего летательный аппарат стал неуправляемым и разбился об землю», - заявили в полиции.
В полиции уточнили, что погибли двое жителей Ривного 50-ти и 25-ти лет – мужчина и девушка.
Полицейские устанавливают окончательную правовую квалификацию события.
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