также в разделеПроисшествия
По Херсонщине пронесся смерч 78
Южно-Донбасский водовод снова остановлен 55
В зоне АТО погибли четверо военных, семь – ранены 38
На Сумщине перевернулась маршрутка: 10 пострадавших 47
Во Львовской области неизвестные взорвали банкомат и украли 187 тысяч 66
Тернопольский вор при задержании пытался съесть украденные деньги 24
На Киевщине снова сбросили 60 тонн львовского мусора 31
На Харьковщине от взрыва самодельной взрывчатки пострадал участник АТО 26
АТО: Количество обстрелов растет, ранен один военный 30
Боевики снова обстреляли Марьинку, есть раненые 51
Во Львовской области на шахте погиб горняк 19
Харьковчанин выпрыгнул с 8 этажа и выжил 49
Сутки в АТО: один военный погиб, 6 ранены, 7 пограничников травмированы 71
Неизвестные пытались сжечь «Запорожскую Сечь» 63
За день в АТО 18 обстрелов: один военный погиб, шесть – ранены 33
НВФ обстреляли Марьинку: ранена женщина 48
Драка в Николаевском облсовете: депутат «натравил» на коллегу боксера 102
В Ривном горит воинская часть 68

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух человек в селе Пустомиты Гощанского района Ривненской области, где разбился планер. 

По предварительной версии, перед падением планера инструктору стало плохо, сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

«По предварительной информации старшему инструктору стало плохо, в результате чего летательный аппарат стал неуправляемым и разбился об землю», - заявили в полиции.

В полиции уточнили, что погибли двое жителей Ривного 50-ти и 25-ти лет – мужчина и девушка.

Полицейские устанавливают окончательную правовую квалификацию события.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года