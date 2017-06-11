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Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с введением безвизового режима с ЕС и обратился к присутствующим торжественном мероприятии-концерте на Европейской площади: «Вот нам, братья-украинцы, і посміхнулась доля, о которой мечтало и боролось не одно поколение наших предков». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко процитировал строки русского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Он отдельно обратился к россиянам, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, требовать демократических прав и свобод, и напомнил слова другого поэта Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».

Президент также отметил, что окончательное и бесповоротное расставание с Москвой состоится накануне 12 июня, главного государственного праздника России – дня провозглашения ее суверенитета. «И в этом, кстати, есть определенный символизм. Мы наконец независимы друг от друга – политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно, наконец, мы свободны от их «скреп», - подчеркнул Порошенко.

«Единственное, дорогие друзья, что огорчает – это сверхвысокая цена, это тот кровавый счет, который нам, украинцам, выставил Кремль за наше естественное право самим строить свою жизнь», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что понимает и знает, о чем говорит. «Я принадлежу к тому поколению, которое, чтобы поехать за границу, еще должно было получать выездную визу. Так, кто-то уже забыл, а кто-то впервые слышит: до того, как подать документы на въезд в зарубежную страну, надо было спросить еще и специального разрешения отлучиться из Советского Союза», - добавил он.

«И мы должны особенно ценить свою свободу. Поэтому я особенно хочу обратиться к молодежи – цените эту свободу. Тем более, что ее прямо сейчас охраняют с оружием в руках лучшие из нас, украинцев», - подчеркнул Президент.

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.
ForUm

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