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Заводской районный суд Каменского освободил из-под стражи охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения таксисту, изменив меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Как сообщает Радио Свобода, в суд с ходатайством об изменении меры пресечения – с содержания под стражей на домашний арест – обратилась защита Навроцкого.

По словам адвоката Сергея Погосяна, его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.

В мае Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в изменении меры пресечения Навроцкому, не приняв аргументы защиты относительно его плохого самочувствия. В тот же день подозреваемый оказался в реанимации областной больницы имени Мечникова, врачи диагностировали у него перелом костей черепа, переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Напомним, 14 мая с Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, водитель такси не ответил пассажирам на приветствие «Слава Украине!». Огнестрельное ранение получил сотрудник таксиста, который спешил ему на помощь.
ForUm

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