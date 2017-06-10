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Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага, экс-зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру.

Об этом сказала спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии Интерфакс-Украина.

«Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет», - сообщила она.

По словам Гитлянской, такое решение принято в связи с визитом Виммера в Крым в нарушение установленного порядка.

По данным СМИ, Виммер, являющийся членом партии «Христианско-демократический союз», посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации германских бизнесменов и политиков, где, в частности, встречался с самопровозглашенной администрацией оккупированного Крыма.

 
ForUm

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