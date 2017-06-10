9 июня, около полуночи, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь противника попали жилые кварталы населенного пункта. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

В результате обстрела в жилом доме по улице Октябрьской ранены мужчина и женщина, которые были доставлены в Кураховскую больницу.

В населенном пункте работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий уточняется.

«Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения», - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 пятницы, 10 июня, состояние пострадавших в результате ночного обстрела Марьинки - стабильно тяжелое, сообщил руководитель облглавка полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, под ночной обстрел попала и Красногоровка. На ул. Шевченко обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд, который разрушил крышу домовладения.

Напомним, 8 июня в результате обстрела жилых кварталов Марьинки ранена 50-летняя женщина.