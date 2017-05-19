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Охраннику народного депутата Украины Дмитрия Яроша, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката подозреваемого Сергея Погосяна.

По его словам, сторона защиты настаивает на самообороне подзащитного и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили против пассажиров биты.

Как отметил адвокат, он уже подал в полицию заявление, в котором требует расследования избиения своего подзащитного и его товарища во время инцидента.

Погосян заявил, что у охранника после инцидента сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.

«Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перевязана, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог. Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген», - сказал адвокат.

Напомним, 14 мая с Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, водитель такси не ответил пассажирам на приветствие «Слава Украине!». Огнестрельное ранение получил сотрудник таксиста, который спешил ему на помощь.
ForUm

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