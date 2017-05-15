Вчера, 14 мая, в Каменском Днепропетровской области в районе дома №47 по улице Медицинской произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщает «Событие», нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие «Слава Украине!» повлекло бурную реакцию последних, и они решили силой потребовать ответ.

По словам очевидцев, инцидент начался возле автомобиля такси. Два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта. Уже в разгаре ссоры разбушевавшиеся пассажиры начали бить машину. В ход пошло огнестрельное оружие: один из них прострелил водителю такси обе ноги. На место происшествия оперативно приехали другие таксисты, один из них также получил огнестрельное ранение.

В данный момент пострадавшие находятся в больнице. Двоих участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Как говорят очевидцы, мужчины, напавшие на таксиста, вели себя возбужденно и помимо пистолета у них была телескопическая бита. По имеющейся информации, мужчины снимают квартиру на втором этаже 47-го дома.

В свою очередь лидер Каменской городской организации «Правого сектора» Аскольд Можейко на своей странице в Facebook сообщил, что один из задержанных не является членом «ПС», а является телохранителем Дмитрия Яроша.

«Сегодня в городе произошел инцидент, во время которого из травматического оружия было подстрелен таксист и задержан полицией гражданин Малисевич Роман. Некоторые СМИ поспешили объявить, что данный гражданин принадлежит к «Правому сектору». Хотим опровергнуть это утверждение: Малисевич Роман не имеет отношения к НОД «Правый Сектор», а является членом партии «Державницька ініциатива Яроша» (ДІЯ) и личным телохранителем Д. Яроша», – отметил он.

«Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт, поэтому не беремся судить участников. Уверенно можно заявить одно: употребление алкоголя для националиста, а тем более применение оружия «под мухой» находится под строгим запретом. Считаем, что Ярош и руководство партии должны тщательно разобраться в ситуации и быстро опубликовать в прессе результаты собственного расследования. Надеемся, что каменская полиция внимательно и ответственно подойдет к расследованию данной ситуации, и настоящие виновники будут наказаны, независимо от возможного давления с одной или другой стороны».

Инцидент прокомментировала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

По ее словам, пострадавший таксист подтвердил, что к нему в автомобиль сели три пассажира. Но избивал и стрелял в него только один из них. Он был задержан согласно ст. 208 УПК, сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.4 ст.296 УК Украины.

На данный момент участие в инциденте двух других пассажиров устанавливается следственными органами.

Причиной конфликта, по словам Тимченко, стала словесная перепалка, какая именно – устанавливается. На данный момент задержаны двое из пассажиров, третий сбежал.