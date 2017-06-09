Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в 12:30 по лондонскому времени (14:30 по киевскому) посетит Букингемский дворец для встречи с королевой Елизоветой ІІ. Об этом сообщает ВВС Украина.

Как сообщил представитель правительства, Мэй попросит у королевы разрешение на формирование нового состава парламента.

По обновленным подсчетам результатов выборов в Великобритании, консерваторы получают в Палате общин 318 мест из 650, их главные соперники лейбористы - 261, а Шотландская национальная партия (ШНП) - 35. Результаты других партий - от 12 мест и меньше.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Мэй подать в отставку. Но она заявила, что стране нужна стабильность, что ее партия обеспечит ее соблюдение.

По результатам выборов Великобритания оказалась перед перспективой «подвешенного парламента».

Консерваторы будут в нем самой большой партией, но без абсолютного большинства