Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования с 633 из 650 избирательных округов.

Партия премьер-министра Терезы Мэй гарантировала на настоящий момент 308 депутатских мандантов. До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии, сообщает ТАСС.

Напомним, о проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента в апреле объявила премьер-министр Тереза Мэй. Она объяснила свое решение стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского Союза.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Британии: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Система выборов в Британии - исключительно мажоритарная, то есть все члены палаты общин избираются в одномандатных округах, причем в один тур.