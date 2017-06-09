На сегодняшний день уровень доверия населения к полиции составляет 42%. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По мнению министра, полицейские должны выйти на еще более высокий уровень доверия населения. «Сегодня уровень доверия к полиции 42%. Год назад он был меньше, а три года назад - составлял 3%. Но, например, в Норвегии, уровень доверия к полиции 97%. И я очень хочу, чтобы такой уровень был и у нас. Убежден, что мы к этому абсолютно готовы и социально настроены», - сказал Аваков

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что общество имеет высокие требования к полицейским и они должны им соответствовать. «Общество требует от нас с вами достойно нести свою службу, охранять общественный порядок, разыскивать преступников, направлять дела в суд и обеспечивать бесперебойную деятельность ваших городов, поселков и сел. Я думаю, что мы с вами покажем достойный, европейский уровень защиты граждан нашего государства», - сказал он.