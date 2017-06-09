Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года.

Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка», сообщает РБК-Украина.

Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.

Следователи указали банки, которые участвовали в мошенничестве: «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк», «Крещатик», «Финансы и кредит», «Финпростбанк» и «Интеграл-Банк». По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Нацбанке.

В НАБУ уточнили, что следственные действия связаны с противозаконной деятельностью его чиновников в предыдущие годы (2015-2016 гг.).

Как заявил глава НАБУ Артем Сытник, руководство НБУ подозревают в выводе за границу 500 миллионов долларов.