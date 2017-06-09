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Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку, учитывая итоги досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на The Telegraph.

Корбин заявил, что Мэй не смогла получить большинство в парламенте, и призвал ее к отставке с поста лидера консерваторов и премьер-министра страны.

«Она хотела получить мандат. Что же, мандат, который она получила - это потерянные места консерваторов, потерянные голоса, потерянная поддержка и потерянная уверенность», - сказал он.

Напомним, Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. 
ForUm

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