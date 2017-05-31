Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» о применении принципа «бери или плати» в контракте на поставку газа в Украину от 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»

«Сегодня суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ОАО «Газпром» по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года. В частности, суд полностью отклонил требование «Газпрома» по применению принципа «бери или плати», а также удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий», - говорится в сообщении.

Кроме того, судом было полностью отменен запрет на реэкспорт газа, который находился в контракте.