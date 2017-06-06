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Российский монополист «Газпром» заявляет, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay («бери или плати») в контракте с Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины». Об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления российского газового монополиста «Газпром» Александр Медведев.

«Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет», - сказал Медведев.

Он заявил, что баланс по решению Стокгольмского арбитража для «Газпрома» положительный, даже на предварительном этапе. «Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража», - сказал Медведев, сообщает УНИАН.

При этом он сообщил, что 30 июня в суде – «дата выставления возражений и комментариев».

«Не означает, что 30 июня последует окончательное заключение. Более того, как мы знаем, арбитражи часто сроки вынесения решений могут сдвигать. Как правило, не в сторону ускорения, а в сторону затягивания. Это непростой вопрос, требует серьезной работы», - сказал Медведев.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».
ForUm

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