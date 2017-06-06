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Украина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в разных странах (юрисдикциях), где есть активы «Газпрома», если он откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в эфире 5 канала, комментируя решения суда.

«Это решение формально касается не Российской Федерации, а «Газпрома». Поэтому формальным субъектом, который должен выполнять или не выполнять решение суда, является «Газпром»… Если «Газпром» отказывается выполнять это решение, то Украина получает право на выполнение этого решения в принудительном порядке в каких-либо юрисдикциях», - сказал он, добавив, что российская компания владеет многими активами в Европе, сообщает УНИАН.

По словам Коболева, принятое решение Стокгольмского арбитража не может быть отменено другими судами, а рассмотрение апелляции возможно лишь на предмет процедуры судебного процесса, а не его сути.

«Если идти по пути принудительного выполнения, то эти суды (разных стран, юрисдикций, в которых есть активы «Газпрома». – Ред.) будут идти процедурно, они будут выполнять это решение по сути. Решение (Стокгольмского арбитража. – Ред.) больше пересматриваться не будет… Какая-либо сторона может апеллировать относительно этого решения, но эта апелляция может быть только по процессу, а не по сути. Суть решения не пересматривается», - отметил Коболев.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».
ForUm

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